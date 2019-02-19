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Средства, направленные на пенсии, больше не попадают к боевикам, фото: PxHere

Жителям оккупированных территорий Украина выплатила пенсий на 80 млрд грн — Марчук

19 фев 2019, 19:51
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За четыре года Украина выплатила жителям временно оккупированных территорий пенсии на общую сумму 79−80 млрд грн, то есть на 3 млрд долл. США.

Об этом во время конференции «Участие ООН и ОБСЕ в решении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины» сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, сообщает агентство «Интерфакс-Украина»

По его словам, украинские власти усвоили предыдущие уроки и эти средства больше не попадают к боевикам.

Марчук отмечает, что в минских договоренностях, подписанных, в том числе и Россией, предусмотрены все необходимые меры для урегулирования ситуации на Донбассе мирным путем.

«Проблема только в том, что поведение России: на белое — говорить черное», — отмечает Марчук.

По его мнению, компромисс со стороны Москвы станет возможным только в случае введения в отношении России дополнительных санкций.

Напомним, недавно наблюдатели ОБСЕ заявили, что зафиксировали возле оккупированного Донецка пролет военного самолета, вероятно Ту-95 или Ту-142. В Воздушных силах ВСУ эту информацию опровергают, заявляя, что совершили соответствующую проверку, однако не нашли подтверждения пролета российского бомбардировщика над территорией оккупированного Донбасса.


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