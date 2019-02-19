«Как я и прогнозировал»: Трамп отреагировал на иск 16-ти штатов против него

Дональд Трамп, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n118385-kak-ya-i-prognoziroval-tramp-otreagiroval-na-isk-16-ti-shtatov-protiv-nego.html

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на иск 16-ти штатов, которые обратились в окружной суд в штате Калифорния из-за недавнего введения чрезвычайного положения.

«Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами, которые выступают за открытые границы, и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-й округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свой скоростной поезд, не имея надежды на завершение», — отметил Трамп в своем Твиттере.

Трамп обратил особое внимание на проект высокоскоростного железнодорожного поезда, который должен соединить Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Этот проект, который начался еще в 2008 году, подвергся задержкам в строительстве и превышению расходов.

Сейчас стоимость калифорнийской высокоскоростной железной дороги оценивается в 77 млрд долл.

Трамп отмечает, что этот проект бьет мировые рекорды по стоимости и обходится гораздо дороже, чем «крайне необходима стена» на границе с Мексикой.

На прошлой неделе Трамп прогнозировал, что его решение об объявлении чрезвычайного положения, призванное получить возможность перераспределить средства на строительство пограничной стены, вероятно, будет заблокировано апелляционным судом в 9-м округе, который базируется в Сан-Франциско.

«Мы, возможно, получим плохое постановление, и тогда мы получим еще одно плохое постановление, а затем мы попадем в Верховный суд», — заявлял тогда Трамп.

Напомним, первой иск к Трампу из-за введения чрезвычайного положения подала группа по защите прав потребителей Public Citizen от имени трех землевладельцев и защитников природы.