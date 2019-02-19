Ученые обнаружили на ночном небе «реку» из более 4 тыс. звезд (КАРТА)

«Звездная река» расположена в 326 световых годах от Земли, фото: Flickr

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Астрономы обнаружили на небе «звездную реку», в состав которой входят более 4 тыс. светил.

Правда, увидеть ее могут только жители Южного полушария нашей планеты, сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Astronomy&Astrophysics.

Звезды, как правило, образуются в кластерах в так называемых звездных яслях, но обычно они не держатся вместе в течение долгого времени — возможно, только на период до нескольких сотен тысяч лет. Для создания достаточной силы притяжения, чтобы удерживать скопления, нужно много массы — даже малые галактики, вращающиеся вокруг Млечного Пути, могут быть разорваны его приливными силами и вытянуты в длинные «звездные реки», вращающиеся вокруг галактического ядра.

Что делает этот недавно обнаруженный звездный поток таким захватывающим, так это его близость к Земле. Он расположен от нас всего за 100 парсеков (326 световых лет), что предоставляет беспрецедентную возможность наблюдать за динамикой разрушенного звездного кластера.

Хотя, казалось, эта «река из звезд» всегда должна была быть перед глазами ученых, ее обнаружили только недавно благодаря данным европейского космического телескопа Gaia, которые помогли создать точную 3D-карту галактики.

«Идентификация близлежащих потоков выглядит так же, как поиск иголки в стоге сена. Астрономы долгое время смотрели на этот новый поток и проходили сквозь него. И только сейчас осознают, что он есть, он огромен и шокирующее близок к Солнцу, — отметил астрофизик Жоау Алвес из Венского университета. — Найти объекты, близкие к дому, очень полезно, это означает, что они не слишком слабы и не слишком размыты для дальнейшего детального исследования».

Такие потоки трудно увидеть, отмечает Алвес, потому что нужно получить достаточно много информации, чтобы иметь возможность связывать звезды друг с другом. Это именно то, что предоставил телескоп Gaia. Он дал ученым точные положения в 3D-пространстве для звезд, их скорости и астрономы использовали эти данные для идентификации звездных потоков.

Ограничение чувствительности Gaia позволили детально проанализировать лишь 200 звезд из этого потока, но на основе взаимодействий между светилами ученые экстраполировали, что поток должен содержать не менее 4 тыс. звезд.

Эта «звездная река» является значительной по размерам, в ширину она составляет около 200 парсеков (652 световых лет), в длину — около 400 парсеков (1305 световых лет). Размеры также помогают установить ее возраст, который оценивается в около 1 млрд лет.

Это означает, что этот звездный поток совершил четыре полных оборота вокруг центра Млечного Пути (Солнце тратит около 230 млн лет на один оборот вокруг галактического ядра), то есть у галактических сил было достаточно времени, чтобы растянуть звездное скопление в нынешнюю форму.

Напомним, недавно появилась первая 3D-карта нашей галактики.