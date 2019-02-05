Покоробленная и закрученная: появилась первая 3D-карта галактики Млечный путь (ФОТО, ВИДЕО)

Покоробленная и закрученная: появилась первая 3D-карта галактики Млечный путь / Фото: wikimedia

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Галактика Млечный путь раньше считалась плоской спиралью, состоящей из около 250 млрд звезд. Новые исследования показывают, что на самом деле наша галактика имеет деформированную и закрученную форму. По мнению исследователей, Млечный путь становится более извитым в зависимости от того, насколько далеко звезды расположены относительно центра.

Наблюдение за тысячами звезд-цефеид подтвердили, что диск Млечного пути похож не на плоский блин, а на сжатую и скрученную гармошку или распущенный веер, сплетенный в спираль, пишет Daily Mail со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

«Наша трехмерная карта цефеид показала, что окрестности Млечного пути схожи по форме не на блин или букву S, как мы раньше считали, а на смятую спираль», — сообщил Ричард де Грейс из университета Макуори в Сиднее.

Цефеиды интересны ученым тем, что их яркость постепенно и очень плавно растет и снижается вследствие внутренних процессов в их недрах. Яркость этих небесных объектов позволяет астрономам использовать их для измерения расстояний в космосе.

Благодаря недавнему открытию нескольких сотен новых цефеид на «темной стороне» нашей галактики и в ее центральной части, обнаруженных телескопом WISE, астрономы вычислили точное расстояние и положение почти 1,5 тыс. звезд. Это и было использовано за основу для создания трехмерной карты Млечного пути.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что ученые обнаружили следы столкновения Млечного пути с другой галактикой.