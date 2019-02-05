В России судят экс-депутатов, обвиняемых в десятках изнасилований детей (ФОТО)

Свои преступления народные избранники снимали на фотоаппарат и видеокамеру, фото: gorodmirny.ru

https://racurs.ua/n117769-v-rossii-sudyat-eks-deputatov-obvinyaemyh-v-desyatkah-iznasilovaniy-detey-foto.html

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В Астрахани судят двух бывших местных депутатов из правящей партии «Единая Россия», которых обвиняют в 78-ми случаях изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей.

Эти преступления народные избранники снимали на фотоаппарат и видеокамеру, сообщает издание Meduza.

Правоохранители изъяли у них около 1,4 тыс. соответствующих видеозаписей и фотографий.

Сообщается, что злоумышленники — 53-летний Виталий Курсков и 55-летний Игорь Поплевко снимали квартиру, куда водили несовершеннолетних девочек. Спустя некоторое время это заметила жительница соседней квартиры и вызвала полицию.

Сообщается, что находившийся тогда в квартире Курсков пытался сбежать от прибывших на вызов правоохранителей, спрыгнув с балкона располагавшейся на втором этаже квартиры. Его задержали возле дома.

Благодаря видеозаписям были установлены личности десяти детей. Как оказалось, за визиты в эту квартиру Курсков платил им деньги.

Позже в деле также появилась третья подозреваемая — 20-летняя Марина Якушева, приводившая Курскову детей, среди которых даже были два ее племянника восьми и 12-ти лет. Установлена ее причастность к 13-ти эпизодам. Ее уже осудили к 12-ти годам колонии общего режима.

Курсков с 2001 года был депутатом парламент Астраханской области. В 2005 году он сложил депутатские полномочия, став областным министром по топливно-энергетическому комплексу. С 2007 года занимался бизнесом.

Бизнесом в последнее время занимался и Поплевко, ему принадлежит компания «Гидротехфлот».

Экс-депутатов задержали в апреле 2018 года, в конце декабря материалы дела передали в суд.

15 января Курскова и Поплевко исключили из «Единой России» за «дискредитацию партии».

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме.

Напомним, в прошлом году в ЮАР разгорелся скандал, связанный с обвинением бывших министров в педофилии.