Адвокат семей Небесной сотни рассказал, кто мешает расследованию преступлений против Майдана (ВИДЕО)

Во время событий Евромайдана, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118383-advokat-semey-nebesnoy-sotni-rasskazal-kto-meshaet-rassledovaniu-prestupleniy-protiv-maydana.html

Racurs.ua

Сегодня расследование преступлений против Майдана фактически парализовано. Об этом в эфире телеканала Zik заявил адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

По мнению Тытыча, существуют проблемы, в частности законодательные, созданные умышленно.

«Если раньше, к этому времени, мы говорили о каком-то непонимании проблемы, нерешенности, то сейчас констатируем факт умышленного ее создания и умышленного препятствования», — отмечает адвокат.

По словам Тытыча, за два года следствия генпрокурор Юрий Луценко ни разу не организовал заслушивания в этих делах, обязательных для любых подразделений, осуществляющих комплексное расследование.

«Очевидно, человек получает информацию о расследовании и судебных разбирательств в этих производствах из Интернета. Или я не знаю откуда, поскольку никоим путем, предусмотренным законом о прокуратуре, он не пользуется», — отмечает адвокат семей Небесной сотни.

Тытыч отмечает, что Луценко не реагирует на рапорты и обращения руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который осуществляет расследование преступлений относительно Майдана, и избегает встреч с ним.

Тытыч назвал также фамилии лиц, которые, по его мнению, препятствуют расследованию — это заместители генерального прокурора Юрий Столярчук и Анжела Стрижевская.

Относительно Столярчука Горбатюком начато уголовное производство в связи с препятствием расследованию.

«Что еще к этому можно добавить?», — отмечает адвокат.

Тытыч также добавил, что надеется на определенные изменения в Украине, в результате которых упомянутые им должностные лица «в уголовном производстве, в судебном рассмотрении объяснят, для чего они это делали». По его словам, сейчас случаи препятствования следствию фиксируются и документируются.

«Я думаю, что бывшие руководители, которых мы с подачи Генпрокуратуры называем „преступной властью“, решили свои экономические вопросы с сегодняшней», — резюмирует Тытыч.

Напомним, недавно Луценко рассказал о юридической коллизии, которая мешает расследовать дела чиновников времен президентства Януковича.