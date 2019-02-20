Порошенко наградил своего внештатного советника Крестом Ивана Мазепы

Порошенко отметил своего внештатного советника Медведева Крестом Ивана Мазепы. Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n118420-poroshenko-otmetil-svoego-vneshtatnogo-sovetnika-medvedeva-krestom-ivana-mazepy.html

Racurs.ua

Президент Порошенко наградил своего внештатного советника Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы. В указе № 39 от 20 февраля числятся 24 человека. Президент отметил участников Евромайдана, общественников и волонтеров.

Из 24 человек восемь награждены орденом «За заслуги» III степени. Среди них глава коммуникаций творческого объединения BABYLON'13 Святослав Юраш и художник Андрей Ермоленко. 13-х участников Революции достоинства также наградили орденом, а Николая Маркова и Дмитрия Гончаренко — посмертно. Об этом сообщает сайт главы государства.

Орден княгини Ольги III степени за свою волонтерскую деятельность получили Зоя Кузьменко и глава правления общественной организации «Крым СОС» Тамила Ташева.

Награду Крест Ивана Мазепы основали 26 марта 2009 года по указу президента Украины Виктора Ющенко. Ее вручают за вклад в возрождение духовного, культурного, архитектурного, исторического наследия и за просветительскую, гуманистическую, научную, благотворительную деятельность.

Отметим, что по данным СМИ, Олег Медведев входит в избирательный штаб президента, где занимается медийным образом главы государства и создает тексты выступлений.

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко наградили орденом Андрея Первозванного.