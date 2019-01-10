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Патриарх Филарет и Петр Порошенко, фото: twitter.com/poroshenko
Порошенко получил от Филарета орден Андрея Первозванного (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116658-poroshenko-poluchil-ot-filareta-orden-andreya-pervozvannogo-video.htmlRacurs.ua
Президент Украины Петр Порошенко сегодня получил орден Андрея Первозванного. Награду ему вручил патриарх Филарет — многолетний глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая недавно вошла в состав объединенной православной церкви Украины.
Вручение ордена состоялось после молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно, где президент находится с визитом.
По словам Филарета, этим орденом Порошенко наградили еще 15 декабря 2018 года — во время Объединительного собора, сегодня состоялось лишь вручение.
Также во время собора решили наградить спикера Верховной Рады Андрей Парубия и «еще некоторых активных деятелей».
Филарет в своей речи также затронул тему обвинений во вмешательстве государства в церковные дела. По его словам, государство не вмешивается, но государству не все равно — будет ли в Украине независимая церковь.
«Если не будет в Украине независимой церкви, то государства как такового украинского тоже не будет. Поэтому мы связаны. Без украинской церкви не может быть украинского государства долго, а без украинского государства — не может быть автокефальной церкви», — подчеркивает патриарх.
Поэтому, отмечает Филарет, государство и церковь работают в этом направлении вместе, но не вмешиваются в дела друг друга.
«И это верный путь, Божий путь, которым мы шли к этому времени и будем идти. И поэтому мы верим в нашу окончательную победу. А наша окончательная победа — это прогнать с Востока агрессора, Россию, с одной стороны, а с другой — объединить все украинское православие», — резюмирует патриарх.
Напомним, недавно Порошенко подписал указ о присвоении Филарету звания Герой Украины за вклад в создание независимой церкви и возрождение духовности народа.