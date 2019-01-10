Порошенко получил от Филарета орден Андрея Первозванного (ВИДЕО)

Патриарх Филарет и Петр Порошенко, фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/n116658-poroshenko-poluchil-ot-filareta-orden-andreya-pervozvannogo-video.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня получил орден Андрея Первозванного. Награду ему вручил патриарх Филарет — многолетний глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая недавно вошла в состав объединенной православной церкви Украины.

Вручение ордена состоялось после молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно, где президент находится с визитом.

По словам Филарета, этим орденом Порошенко наградили еще 15 декабря 2018 года — во время Объединительного собора, сегодня состоялось лишь вручение.

Также во время собора решили наградить спикера Верховной Рады Андрей Парубия и «еще некоторых активных деятелей».

Филарет в своей речи также затронул тему обвинений во вмешательстве государства в церковные дела. По его словам, государство не вмешивается, но государству не все равно — будет ли в Украине независимая церковь.

«Если не будет в Украине независимой церкви, то государства как такового украинского тоже не будет. Поэтому мы связаны. Без украинской церкви не может быть украинского государства долго, а без украинского государства — не может быть автокефальной церкви», — подчеркивает патриарх.

Поэтому, отмечает Филарет, государство и церковь работают в этом направлении вместе, но не вмешиваются в дела друг друга.

«И это верный путь, Божий путь, которым мы шли к этому времени и будем идти. И поэтому мы верим в нашу окончательную победу. А наша окончательная победа — это прогнать с Востока агрессора, Россию, с одной стороны, а с другой — объединить все украинское православие», — резюмирует патриарх.

Напомним, недавно Порошенко подписал указ о присвоении Филарету звания Герой Украины за вклад в создание независимой церкви и возрождение духовности народа.