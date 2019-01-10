Порошенко отримав від Філарета орден Андрія Первозванного (ВІДЕО)

Патріарх Філарет та Петро Порошенко, фото: twitter.com/poroshenko

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Президент України Петро Порошенко сьогодні отримав орден Андрія Первозванного. Нагороду йому вручив патріарх Філарет — багаторічний очільник Української православної церкви Київського патріархату, котра нещодавно увійшла до складу об'єднаної православної церкви України.

Вручення ордену відбулося після молебню в Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівного, де президент перебуває з візитом.

За словами Філарета, цим орденом Порошенка нагородили ще 15 грудня 2018 року — під час Об'єднавчого собору, сьогодні відбулося лише вручення.

Також під час собору вирішили нагородити спікера Верховної Ради Андрія Парубія і «ще деяких активних діячів».

Філарет у своїй промові також зачепив тему звинувачень у втручанні держави в церковні справи. За його словами, держава не втручається, але для держави не байдуже — чи буде в Україні незалежна церква.

«Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави як такої української теж не буде. Тому ми пов’язані. Без української церкви не може бути українська держава довго, а без української держави — не може бути автокефальної церкви», — наголошує патріарх.

Тому, зазначає Філарет, держава та церква працюють в цьому напрямку разом, але не втручаються у справи одна одної.

«І це вірний шлях, Божий шлях, яким ми йшли до цього часу й будемо йти. І тому ми віримо в нашу остаточну перемогу. А наша остаточна перемога — це прогнати зі Сходу агресора, Росію, з одного боку, а з іншого — об'єднати все українське православ’я», — резюмує патріарх.

Нагадаємо, нещодавно Порошенко підписав указ про присвоєння Філаретові звання Герой України за його внесок у створення незалежної церкви та відродження духовності народу.