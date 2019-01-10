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Ракурс
Додаткові вихідні у 2019 році затвердив уряд. Фото: pixabay

Додаткові вихідні у 2019 році затвердив уряд (ДОКУМЕНТ)

10 січ 2019, 14:48
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Додаткові вихідні дні у 2019 році затвердили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України.

Урядовці запропонували зробити робочими суботи напередодні Великодня та Нового року для раціонального використання робочого часу, повідомляє «РБК-Україна».

Так, для комфортного святкування Великодня та Нового року у 2019 році, уряд рекомендував перенести робочі дні з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня, з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

У Кабміні зауважили, що режим роботи банків у святкові дні у 2019 році встановлюватиме Національний банк України.

Перенесення робочих днів у 2019 році. Фото: РБК-Україна

Фото: "ВВС Україна"Як раніше повідомляв «Ракурс», в зв’язку із зимовими святами у центрі Києва обмежено рух транспорту. Повідомляється, що обмеження діятимуть до 24 січня на ділянці вздовж Володимирського проїзду (права смуга в напрямку руху в напрямку Михайлівської площі), від вулиці Малої Житомирської в напрямку Михайлівської площі.


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