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Дополнительные выходные в 2019 году утвердило правительство. Фото: pixabay
Дополнительные выходные в 2019 году утвердило правительство (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n116655-dopolnitelnye-vyhodnye-v-2019-godu-utverdilo-pravitelstvo-dokument.htmlRacurs.ua
Дополнительные выходные дни в 2019 году утвердили на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.
Чиновники предложили сделать рабочими субботы накануне Пасхи и Нового года для рационального использования рабочего времени, сообщает «РБК-Украина».
Так, для комфортного празднования Пасхи и Нового года в 2019 году, правительство рекомендовало перенести рабочие дни со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
В Кабмине отметили, что режим работы банков в праздничные дни в 2019 году будет устанавливать Национальный банк Украины.
Как ранее сообщал «Ракурс», в связи с зимними праздниками в центре Киева ограничено движение транспорта. Сообщается, что ограничение будет действовать до 24 января на участке вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения в направлении Михайловской площади), от улицы Малой Житомирской в направлении Михайловской площади.