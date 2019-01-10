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Ракурс
Дополнительные выходные в 2019 году утвердило правительство. Фото: pixabay

Дополнительные выходные в 2019 году утвердило правительство (ДОКУМЕНТ)

10 янв 2019, 14:48
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Дополнительные выходные дни в 2019 году утвердили на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

Чиновники предложили сделать рабочими субботы накануне Пасхи и Нового года для рационального использования рабочего времени, сообщает «РБК-Украина».

Так, для комфортного празднования Пасхи и Нового года в 2019 году, правительство рекомендовало перенести рабочие дни со вторника 30 апреля на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря, со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

В Кабмине отметили, что режим работы банков в праздничные дни в 2019 году будет устанавливать Национальный банк Украины.

Перенос рабочих дней в 2019 году. Фото: РБК-Украина

Фото: "ВВС Україна"Как ранее сообщал «Ракурс», в связи с зимними праздниками в центре Киева ограничено движение транспорта. Сообщается, что ограничение будет действовать до 24 января на участке вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения в направлении Михайловской площади), от улицы Малой Житомирской в направлении Михайловской площади.


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