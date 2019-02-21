Мужчина с ножом набросился на толпу в Китае, более десяти раненых

Инцидент произошел сегодня утром, фото: Wilderness Arena

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Сегодня утром в городе Цзянь, расположенном на востоке Китая в провинции Цзянси, мужчина с ножом набросился на толпу.

В результате инцидента пострадали 11 человек, их госпитализировали в местную больницу. Жизни раненых угрозы нет. Об этом сообщает агентство CGTN со ссылкой на сообщение местной полиции.

Отмечается, что среди раненых есть дети.

Нападение произошло примерно в 7.12 по местному времени. Злоумышленника, идентифицированного как 33-летний Го Кайбинг, уже задержали. Его родственники сообщили, что ранее этот человек страдал от психического заболевания.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Это нападение является последним в звене подобных инцидентов в различных регионах Китая, совершенных, по официальным сообщениям, людьми с подозрением на психические заболевания.

Огнестрельное оружие жестко контролируется в Китае, причем частная собственность на него является незаконной, но оборот ножей в основном нерегулируемый.

Напомним, в начале января в столице Китая Пекине произошло нападение на школу, в результате которого пострадали 20 второклассников. Некоторым из них пришлось делать срочные операции.