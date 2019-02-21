Европа единогласно заявила Белому дому, что не останется в Сирии, фото — AFP

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Союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода американских войск.

Вашингтон просил, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы на сирийской стороне, возле границы с Турцией, сообщает Washington Post со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

Там европейские войска должны были бы патрулировать безопасную зону шириной 20 миль и защищать Турцию от сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. Об этом Штаты просили Великобританию, Францию ​​и Германию. Но эти страны единогласно заявили Белому дому, что «не останутся, если США оттуда уйдут».

Европу беспокоит тот факт, что США до сих пор не пришли к согласию с Турцией, чтобы она не атаковала представителей сирийской оппозиции-членов сирийских демократических сил, в состав которых входят курды. О том, что сосредоточенные на границе турецкие войска готовы отправиться на северо-восток Сирии после ухода американцев, заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.

Сегодня турецкий министр обороны Хулуси Акар отправится в Вашингтон, чтобы повторно обсудить сирийский вопрос с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.

Сейчас в Сирии, кроме американских военных, размещены французские и британские войска. Вместе с США они ведут разведку, а также обучают и обеспечивают необходимым материально-техническим оснащением представителей сирийских демократических сил. Эти формирования наносят авиаудары по боевикам, а также ИГИЛ.

И Париж, и Лондон были удивлены решением Трампа вывести войска из Сирии. Об этом Трамп объявил в середине декабря 2018 года. В начале февраля американский президент заявил: «Я никогда не говорил, что это будет сделано очень быстро».