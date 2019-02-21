Изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО вступили в силу

Соответствующий закон вступает в силу на следующий день после опубликования, фото: prozoro.com

https://racurs.ua/n118441-izmeneniya-v-konstituciu-otnositelno-zakrepleniya-kursa-ukrainy-v-es-i-nato-vstupili-v-silu.html

Racurs.ua

Закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО, с сегодняшнего дня вступил в силу.

Вчера соответствующий закон опубликовало официальное издание «Голос Украины», он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Этот закон предусматривает, что президент является гарантом реализации стратегического курса на получение Украиной полноценного членства в ЕС и НАТО, а обеспечивать его реализацию будет Кабинет министров. Верховная Рада будет определять основы внутренней и внешней политики.

Также исключается пункт 14 раздела XV «Переходные положения» Конституции, который позволяет использовать существующие в Украине военные базы для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.

Изменения в Конституцию Верховная Рада поддержала 7 февраля голосами 334 народных избранников. В тот же день соответствующий законопроект, после подписания главой парламента Андреем Парубием, направили на подпись президенту. Петр Порошенко его подписал 19 февраля, во время заседания Верховной Рады по случаю пятой годовщины начала российской агрессии против Украины. Президент считает, что заявки на членство в Евросоюзе и получение Плана действий относительно членства в НАТО будут поданы не позднее 2023 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя эти изменения в Конституцию, пообещал, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет помогать Украине модернизировать вооруженные силы и осуществлять реформы.