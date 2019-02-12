НАТО поможет Украине: Столтенберг отреагировал на «евроатлантические» изменения в Конституции / Фото: korupciya.com

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НАТО будет помогать Киеву двигаться по пути евроатлантической интеграции. Об этом заявил генеральный сектретар НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Украина — это высоко ценимый партнер НАТО. Мы также призываем партнеров оказывать помощь Украине на двустороннем уровне», — сказал Столтенберг в ответ на вопрос о принятии Верховной Радой изменений в Конституцию, которые предусматривают курс на членство в ЕС и НАТО, пишет «Европейская правда».

Генсек оборонного блока подтвердил, что НАТО оказывает помощь Украине в разных сферах. Также он пообещал, что Альянс будет делать это и в дальнейшем для того, чтобы помочь Киеву модернизировать вооруженные силы, осуществлять реформы, в частности бороться с коррупцией.

Напомним, 7 февраля украинский парламент закрепил в Конституции стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Принятый закон не определяет четких дат для вступления в Европейский Союз и НАТО. Однако в документе законодатели прописали, что для Украины евроатлантический курс является необратимым. Закон предусматривает, что любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции.

Документ делает президента Украины гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и Североатлантический альянс. Реализацией этого курса должен заниматься Кабинет министров, а Верховная Рада должна принимать законопроекты, которые будут способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение членства в Евросоюзе и НАТО.