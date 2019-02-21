Жуткий пожар в Бангладеш привел к гибели 70 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Бангладеш, фото — dhakatribune.com

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В Бангладеш произошел масштабный пожар в 4-этажном жилом доме. Трагедия в столице стране Дакке привела к гибели по меньшей мере 70 человек.

Дом, расположенный на узкой улице в густонаселенном районе Дакки, выгорел дотла, огонь пришлось укрощать более 10 часов, сообщает 21 февраля Dhaka Tribune.

Более полусотни человек получили ранения, из них 16 человек — ожоги, а 30 — ранены, пытаясь спастись от огня. Часть пострадавших находится в критическом состоянии, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Причиной возгорания стал пожар на первом этаже жилого дома. Здесь почему-то находился склад химикатов. Вспыхнули краски, которые хранились на складе, и огонь очень быстро перекинулся на весь дом, а также угрожал соседним постройкам.

Пожар тушили даже с помощью двух вертолетов. Утром 21 февраля на месте дома осталось только пепелище. Подозревают, что причиной трагедии стала вспышка газового баллона.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 12 февраля в Индии сгорел отель. Во время пожара погибли 17 человек.