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В помещении на время пожара было примерно 150 человек, фото — Твиттер
В столице Индии сгорел отель, 17 погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118045-v-stolice-indii-sgorel-otel-17-pogibshih-foto-video.htmlRacurs.ua
В результате пожара в гостинице столицы Индии Нью-Дели погибли по меньшей мере 17 человек. Отель Karol Bagh загорелся ночью, сообщает 12 февраля The Times of India.
В помещении на время пожара было примерно 150 человек. Большинство посетителей спали, что объясняет большое количество жертв.
Причиной смерти большинства людей стало отравление продуктами горения, еще двое разбились, пытаясь спрыгнуть с верхних этажей горящего здания.
На борьбу с огнем направили 22 пожарные машины, отель потушили только через четыре часа. Полиция не исключает, что пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием.
Местные СМИ пишут также о том, что отель неофициально пристроил террасу на крыше. Именно она загорелась первой. На террасе устроили навес, а на стенах номеров были деревянные панели, что не соответствовало нормам пожарной безопасности. Власти Нью-Дели заявили, что родственникам погибших выплатят компенсацию.
Напомним, что 1 февраля сгорел отель в столице Аргентины. Пожар в Буэнос-Айресе унес жизни двух человек, еще 51 человек пострадал. Возгорание произошло на пятом этаже отеля.