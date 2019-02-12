В столице Индии сгорел отель, 17 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

В помещении на время пожара было примерно 150 человек, фото — Твиттер

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В результате пожара в гостинице столицы Индии Нью-Дели погибли по меньшей мере 17 человек. Отель Karol Bagh загорелся ночью, сообщает 12 февраля The Times of India.

В помещении на время пожара было примерно 150 человек. Большинство посетителей спали, что объясняет большое количество жертв.

Причиной смерти большинства людей стало отравление продуктами горения, еще двое разбились, пытаясь спрыгнуть с верхних этажей горящего здания.

На борьбу с огнем направили 22 пожарные машины, отель потушили только через четыре часа. Полиция не исключает, что пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием.

Местные СМИ пишут также о том, что отель неофициально пристроил террасу на крыше. Именно она загорелась первой. На террасе устроили навес, а на стенах номеров были деревянные панели, что не соответствовало нормам пожарной безопасности. Власти Нью-Дели заявили, что родственникам погибших выплатят компенсацию.

Напомним, что 1 февраля сгорел отель в столице Аргентины. Пожар в Буэнос-Айресе унес жизни двух человек, еще 51 человек пострадал. Возгорание произошло на пятом этаже отеля.