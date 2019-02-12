Волна арестов охватила Турцию: выдан ордер на задержание более 1 тыс. человек (ВИДЕО)

Волна арестов охватила Турцию. Фото: Вестник Кавказа

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Прокуратура Турции снова выдала ордер на задержание 1 тыс. 112 человек. Их подозревают в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Задержания проводятся в 76-ти регионах Турции. Большинство подозреваемых, в отношении которых выдан ордер на арест, находятся в Анкаре. Об этом сегодня сообщают Еuronews.

Турция обвиняет Гюлена и его сторонников в организации попытки государственного переворота более двух лет назад. Сейчас проповедник находится в США.

Неудавшийся путч произошел в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Тогда часть турецких военных попытались совершить военный переворот и взяли под контроль стратегические важные объекты в ряде городов: международные аэропорты, мосты через Босфорский пролив, множество государственных учреждений и главных офисов телекомпаний.

В телеобращении военные заявили, что захватили власть в стране, объявили военное положение и комендантский час. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил со встречным обращением. Глава государства призвал своих сторонников выйти на улицы столицы и Стамбула, чтобы свергнуть захватчиков власти. В итоге силы мятежников были разбиты.

В результате путча арестовали более 77 тыс. человек, а 150 тыс. военных и госслужащих были уволены. Некоторые оппоненты Эрдогана утверждают, что президент использовал неудавшийся путч, чтобы подавить всех своих противников.

Напомним, в конце декабря появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил Эрдогану, что Вашингтон работает над экстрадицией Гюлена и «других людей» в Турцию.