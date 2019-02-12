Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях: ожидается до 12 см снега (КАРТА)

Снегопад. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Сложные погодные условия ожидаются в Украине во вторник, 12 января.

Непогоду синоптики обещают в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Здесь стоит ждать значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ожидается прирост снежного покрова до 12 см. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На Киевщине сегодня будут преобладать значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Прирост снежного покрова ожидается до 7−10 см, прогнозируется налипание мокрого снега. В столице дождь будет переходить в значительный мокрый снег, прогнозируется налипание мокрого снега. На дорогах местами гололед. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, 7−12 м/сек. Местами жителей Киева будут беспокоить порывы 15−18 м/сек. Столбики термометров покажут днем 0−2 тепла.

В горах Карпат в результате снегопадов и метелей во Львовской и Закарпатской областях ожидается значительное снеголавинная опасность третьего уровня. Кроме того, на Закарпатье в результате осадков и снеготаяния ожидаются подъемы уровней воды в реках на 0,3−1,0 м, без негативных последствий.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 12 февраля будет облачной, на территории всей страны пройдут осадки в виде мокрого снега, в центральных областях возможны дожди.