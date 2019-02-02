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В результате пожара в отеле пострадали более 50 человек

В результате пожара в гостинице Буэнос-Айреса пострадали более 50 человек, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

2 фев 2019, 08:23
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Пожар в Буэнос-Айресе унес жизни двух человек, еще 51 человек пострадал.

Возгорание случилось на пятом этаже отеля. Люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли покинуть здание самостоятельно. Постояльцев эвакуировали сотрудники спасательных служб. Об этом сообщает TN.

Известно, что среди пострадавших восемь детей. Все они попали в больницу. Четыре человека находятся в критическом состоянии из-за страшных ожогов. Еще 60 лицам врачи оказали медицинскую помощь на месте, им не понадобилась госпитализация. В больнице в результате отравления угарным газом скончались два человека.

Причина пожара пока неизвестна, его обстоятельства устанавливают специальные службы.

Пожар в Аргентине. Фото: TN

Напомним, 1 февраля крупный пожар произошел в дагестанском Кизляре (Российская Федерация), огонь уничтожил два торговых центра и несколько магазинов. Товар, который хранился в ТЦ и магазинах, уничтожен огнем.


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