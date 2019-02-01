Рекордная партия кокаина в Кабо-Верде: российские моряки прятали 10 тонн наркотиков в контейнерах / Фото: santiagomagazine.cv

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Рекордную партию кокаина в Кабо-Верде изъяли правоохранители во время обыска на грузовом судне ESER, которое шло под флагом Панамы. Полиция задержала 11 моряков и все они оказались гражданами РФ, посольство России в островном государстве подтверждает эту информацию.

Около 10 т кокаина злоумышленники пытались перевезти в контейнерах в трюме судна. Задержание корабля, который шел из Южной Америки в Марокко, состоялось 31 января в порту Прайя на острове Сантьяго, пишет издание Rtp.

Судно остановилось в порту, чтобы выполнить юридические процедуры, связанные со смертью на борту одного из членов экипажа. Однако полиция уже располагала информацией о том, что это судно может заниматься наркотрафиком.

Полиция Кабо-Верде изъяла 260 крупных пакетов общим весом 9,57 т кокаина. Задержать судно островным правоохранителям помогли французские и португальские коллеги, а также национальные силы безопасности и вооруженные силы.

Напомним, что в декабре 2017 года в Аргентине началось расследование громкого «кокаинового дела», после того, как в школе в российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. Силовики обнаружили там 389 кг кокаина. Для контрольной поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате в Аргентине арестовали двух фигурантов дела, а в РФ — трех. Еще одного, Андрея Ковальчука, задержали в Германии. Россияне опровергали информацию о возможной причастности своих дипломатов к контрабанде наркотиков.