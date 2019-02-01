«Бледный, замкнутый, перестал улыбаться»: правозащитники посетили узника Кремля Кольченко в колонии РФ

Правозащитники посетили узника Кремля Кольченко в колонии РФ / Фото: Zaxid.net

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Украинца Александра Кольченко, которого на суде вместе с Олегом Сенцовым в России незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы, посетил адвокат Уральской правозащитной группы. Об этом в Facebook написала правозащитница Татьяна Щур.

По ее словам, спустя два дня после предыдущего посещения Кольченко бросили в ШИЗО до 6 января якобы за самовольное передвижение.

«Температурный режим нормальный, питание согласно установленным нормам, отношения в отряде нормальные, витамины пока не нужны, лекарства — тоже, болей в сердце нет… Попросил распечатку одного из новых законов», — отметила правозащитница.

Она также процитировала слова адвоката о том, что Саша «не понравился ему — он бледный, худенький совсем, замкнутый, напряженный, перестал улыбаться».

В прошлом году мама Кольченко впервые за девять месяцев увиделась с сыном.

Напомним, в мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных украинских активистов — Геннадий Афанасьев, кинорежиссер Олег Сенцов, а также Алексей Чирний и Александр Кольченко. Российские суды признали их виновными в «подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе». Кольченко осудили до 10 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что политзаключенный, которого удерживают в исправительной колонии на территории Челябинской области РФ, был направлен в больницу из-за дефицита веса.