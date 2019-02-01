Стена на границе превыше всего: Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в США

Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в США / Фото: YouTube

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Строительство стены на границе с Мексикой может заставить президента США Дональда Трампа объявить на территории страны чрезвычайное положение. О «большой вероятности» и «хороших шансах» ввести чрезвычайное положение ради принятия решения о финансировании строительства стены в обход Конгресса Трамп заявил 1 февраля журналистам.

«Мы никуда с ними не продвинулись… Я думаю, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси должно быть стыдно, потому что она наносит вред многим людям», — заявил американский лидер, выступая на мероприятии в Белом доме с критикой в адрес демократов, контролирующих нижнюю палату Конгресса США, пишет издание The Hill.

Трамп отметил, что он намерен в следующий вторник, 5 февраля, раскрыть более подробную информацию о своем проекте строительства стены на южной границе США. Президент США порекомендовал «внимательно прислушаться» к его речи о состоянии государства.

Напомним, демократы решительно блокируют инициативу Трампа по возведению стены на границе с Мексикой. Благодаря введению чрезвычайного положения в США он хочет заложить финансирование стены в обход Конгресса (ЧП позволит Белому дому использовать средства, выделенные Конгрессом на другие нужды, для реализации проекта стены).

Напомним, в прошлом году Трамп похвастался первыми фото строительства стены на границе с Мексикой.