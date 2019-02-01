Конец ракетного договора: в НАТО сделали жесткое предупреждение РФ / Фото: Военные материалы

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В НАТО поддержали решение своего союзника США о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) со 2 февраля, поскольку Россия постоянно нарушала его положения. Соответствующее заявление размещено на сайте Североатлантического альянса 1 февраля.

«Россия существенно нарушает договор и должна использовать следующие шесть месяцев, чтобы вернуться к полному его выполнению или понести полную ответственность за его „кончину“. НАТО полностью поддерживает приостановление участия США в договоре», — написал в Twitter генеральный секретарь оборонного блока Йенс Столтенберг.

Заявление стран-членов НАТО стало реакцией на официальное сообщение государственного секретаря США Майка Помпео. В Альянсе отметили, что Вашингтон пошел на вынужденный шаг после того, как Москва 4 декабря прошлого года развернула крылатые ракеты наземного базирования 9М729, а также в ответ на значительные риски для евроатлантической безопасности, созданные тайными военными испытаниями и производством ракет.

Американская сторона считает, что ракета 9М729 способна преодолеть расстояние как минимум в 500 км.

Напомним, договор о РСМД был подписан в 1987 году. Он фиксирует отказ сторон от производства и использования ракет наземного базирования средней дальности (до 5,5 тыс. км), а также меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. км). Россия и США проводили консультации относительно ДРСМД и обсуждали взаимные претензии, но остались при своем мнении. Последний раз такие консультации состоялись 15 января в Женеве.