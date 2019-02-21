Стало известно, когда в США объявят итоги расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года

Кольцо вокруг Трампа сужается, фото — AFP

https://racurs.ua/n118439-stalo-izvestno-kogda-v-ssha-obyavyat-itogi-rassledovaniya-o-vmeshatelstve-rossii-v-vybory-2016-goda.html

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Генеральный прокурор США Уильям Барр на следующей неделе может объявить о завершении расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Об этом 21 февраля сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе. По этим данным, впоследствии Барр представит секретный отчет о расследовании в американском парламенте.

CNN отмечает, что сроки представления отчета могут измениться из-за предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ожидается, что саммит лидеров двух стран пройдет 27−28 февраля во Вьетнаме.

Напомним, что в США ведется расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер собрал большую коллегию присяжных для расследования «российского следа» во время выбором в 2016 году. Мюллер выяснял, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Уильям Барр назначен генпрокурором и министром юстиции США 14 февраля.