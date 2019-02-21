Ветер и снег: в Украине объявили метеорологическое предупреждение (КАРТА)

Погода в Украине 21 февраля 2019 года

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Racurs.ua

В Украине погода начнет портиться уже с четверга, 21 февраля. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Сегодня в большинстве областей будут наблюдаться порывы ветра 15−20 м/с. В пятницу, 22 февраля произойдет смена погодных условий: в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег. Синоптики прогнозируют восстановление снежного покрова высотой 1−6 см, местами налипание мокрого снега.

В Карпатах прогнозирут сильный снег, температура в Украине ночью снизится до 3−10° мороза, днем ​​до 0−6° мороза.

Впоследствии 23−24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6−12° мороза, днем ​​2−7° мороза. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях будет еще холоднее — ночью 12−18° мороза, днем ​​5−10° мороза.

Напомним, ранее сообщалось о магнитных бурях в феврале в Украине. В течение трех дней с 19 по 21 февраля прогнозировались сильные магнитные колебания.