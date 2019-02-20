Из-за глобального потепления вымер один вид животных

Ученые назвали первое животное, вымершее из-за климатической катастрофы. Фото: Sputnik Кыргызстан

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Первым животным, которое вымерло из-за глобального потепления, стала мозаичнохвостая крыса. Этот вид грызунов обитал в Австралии.

Ученые официально признали вид мозаичнохвостой крысы вымершим. Крысы исчезли еще в 2016 году, а поиски особей этого вида или признаков их существования на протяжении более двух лет не дали результатов, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на The Independent.

Согласно официальной позиции властей штата Кливленд основной причиной вымирания этого вида крыс стали наводнения на острове, где они обитали. Из-за повышения уровня моря участились штормы и затопления мест обитания грызунов.

Отмечается, что ученые длительный период пытались найти представителей вида, для этого были расставлены камеры и ловушки. Однако не были обнаружены даже следы существования этих крыс.

Ученые отмечают, что в Австралии показатель вымирания животных находится на самом высоком уровне в мире. Так, 40 видов животных, обитавших самом зеленом континенте, считаются вымершими, еще более 100 находятся на грани полного исчезновения.

Ранее сообщалось, что через несколько десятилетий исчезнут почти все насекомые.