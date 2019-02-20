Мангер отказывается давать показания по делу Гандзюк. Фото: Вести

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Racurs.ua

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер уже дважды отказался давать показания по делу Гандзюк.

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Мангер не дал никаких показаний во время допроса 15 февраля. Мангер воспользовался положениями ст. 63 Конституции Украины (об отсутствии ответственности за отказ в предоставлении показаний против себя и членов семьи), сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Сегодня, 20 февраля, ситуация повторилась. На просьбу следователя дать показания по поводу подозрения Мангера в организации убийства, он вновь отказался это делать. Следователи называют причины отказа дачи показаний надуманными.

В ведомстве напоминают, что во время судебных заседаний Мангер неоднократно акцентировал внимание на желании сотрудничать с правоохранителями. Также он соглашался предоставить показания относительно предъявленного ему подозрения в организации убийства активистки. Глава облсовета также обещал объяснить свои подозрения о причастности к убийству Екатерины Гандзюк сотрудника СБУ Даниила Донценко.

Напомним, 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в организации убийства Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. Вскоре адвокат Мангера внес залог и глава облсовета был освобожден.