Дело Гандзюк: председатель Херсонского облсовета Мангер вышел из СИЗО под залог (ВИДЕО)

Владислав Мангер, фото: 5.ua

https://racurs.ua/n118241-delo-gandzuk-predsedatel-hersonskogo-oblsoveta-manger-vyshel-iz-sizo-pod-zalog-video.html

Racurs.ua

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел из СИЗО после уплаты залога на сумму почти 2,5 млн грн.

Соответствующую сумму залога за Мангера сегодня внес его адвокат Дмитрий Ильченко, сообщает «Громадське».

После выхода СИЗО Мангер сообщил журналистам, что чувствует себя «очень хорошо» и «никаких претензий ни к кому не имеет». Также он заявил о намерении продолжать сотрудничать со следствием.

«Думаю, в прессе надо меньше писать глупостей и больше помогать друг другу в поисках реальных преступников», — заявил Мангер.

На вопрос журналистов о происхождении денег, внесенных в качестве залога, Мангер отвечать не стал.

Мангера суд арестовал на 17 дней с правом внесения залога на сумму 2 млн 497 тыс. 300 грн. В генпрокуратуре заявили, что будут обжаловать право на внесение залога относительно Мангера в Киевском апелляционном суде.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші — Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 лютого 2019 р.

Напомним, журналист Маси Найем сегодня сообщал, что Мангер может быть причастен также к нападению на херсонского журналиста Сергея Никитенко, который дружил с Гандзюк. Об этом может свидетельствовать информация, приведенная в постановлении Херсонского суда от 19 ноября 2018 года.