Китай закрыл базовый лагерь на Эвересте из-за оставляемых туристами гор мусора

Для посещения вершины Эвереста придется получать специальное разрешение, фото: Pexels

https://racurs.ua/n118240-kitay-zakryl-bazovyy-lager-na-evereste-iz-za-ostavlyaemyh-turistami-gor-musora.html

Racurs.ua

Китай закрыл свой базовый лагерь на высочайшей вершине мира — горе Эверест (Джомолунгма) из-за все возрастающего количества мусора, оставляемого туристами.

Теперь туристы без специального разрешения могут подниматься только до монастыря Ронгбук, расположенного на высоте 5,1 тыс. м, сообщает BBC.

По мнению китайский властей, запрет выходить за пределы монастыря Ронгбук не помешает туристам любоваться горой.

Чтобы подняться выше и попасть в основную зону китайского заповедника «Джомолунгма», туристам придется оформлять специальные разрешения. Ожидается, что в год их будут выдавать не больше трех сотен.

Всего на Джомолунгме два базовых лагеря, расположенных с разных сторон горы в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, северный — на территории Китая, в Тибете. Оба лагеря — главные опорные пункты для альпинистов, покоряющих Эверест.

Весной прошлого года Китай провел на Джомолунгме три масштабные уборки на высоте более 5,2 тис. м. При этом были собраны более 8 т бытовых отходов, человеческих фекалий и альпинистского мусора.

В этом году уборку мусора с горы планируют продолжить. Кроме того, китайские власти намерены решить проблему с телами погибших альпинистов, которые годами лежат на высоте более 8 тыс. м.

Площадь основной зоны заповедника «Джомолунгма» составляет более 10,3 тыс. кв. км, он был создан в 1988 году.

Напомним, в апреле 2017 года на Эвересте погиб опытный швейцарский альпинист Ули Штек, планировавший установить рекорд по скоростному восхождению.