Убийство Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер может быть причастен к еще одному нападению

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Подозреваемый в организации убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер может быть причастен к нападению на местного журналиста Сергея Никитенко, который дружил с погибшей. Об этом 15 февраля сообщил в Facebook юрист Маси Найем.

По его словам, в постановлении Херсонского суда от 19 ноября 2018 года указано, что к нападению на Никитенко «возможно причастен ЛИЦО 6 , 17.06.1977 года рождения, который занимает должность советника главы Херсонского облсовета (Мангера — ред.), ЛИЦО 9 , 27.04.1970 года рождения, у которого с ЛИЦО 7 (Никитенко — ред.) был конфликт».

Кроме этого, в постановлении суда сказано, что «допросом свидетеля ЛИЦО 10 установлено, что последний был свидетелем разговора ЛИЦО 9 и ЛИЦО 6 , где ЛИЦО 6 был обеспокоен тем, что работники полиции могут установить его причастность к причинению телесных повреждений журналисту ЛИЦО 7 ».

Найем предполагает, что ЛИЦО 6 это Алексей Левин (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на Гандзюк. Сейчас Левина объявили в розыск, он якобы скрывается в Доминикане. Юрист не исключает, что Левин представлялся советником Мангера «для важности».

Также в материалах дела о нападении на журналиста Никитенко фигурирует другой житель Херсона, который, по версии следствия, может быть причастен к преступлению. Его имя не разглашается, однако указана дата рождения (29.04.1967) и адрес — ул. Причальная, 70. Вероятно, речь идет о помощнике народного депутата от БПП Николая Паламарчука — Игоре Павловском. Павловскому объявляли подозрение в соучастии в убийстве Гандзюк, пишет «Украинская правда».

Напомним, накануне Мангера арестовали на 17 дней, тем самым суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Сегодня стало известно, что за Мангера внесли 2,5 млн грн залога. Правоохранители опасаются, что Мангер может бежать за границу, поскольку владеет домом в Вене.