Главные новости 15 февраля: «ПриватБанк» победил в Гааге, иск Мосийчука против Супрун, началась Мюнхенская конференция

«ПриватБанк» одержал первую победу в судебном иске против РФ в Гааге, фото: lifo.gr

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Сегодня постоянная палата третейского суда в Гааге обнародовала частичное арбитражное решение в иске «ПриватБанка» против Российской Федерации. Суд считает, что «ПриватБанк» имеет право на возмещение за экспроприацию своих активов в оккупированном Крыму.

Сегодня открывается 55-я Мюнхенская политика безопасностная конференция, которая должна стать «самой важной и самой большой» за всю историю. Главными темами конференции станут выход США и России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), растущее противостояние Москвы и Запада, а также архитектура безопасности Европы и обстановка в Сирии.

Окружной админсуд Киева сегодня начал рассмотрение по существу иска нардепа Игоря Мосийчука против министерских полномочий в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Судья Сергей Каракашьян, который рассматривает это дело, заявил о самоотводе.

Шевченковский райсуд Киева избрал главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Впоследствии стало известно, что адвокат Магнера Дмитрий Ильченко внес необходимые 2,5 млн грн залога.