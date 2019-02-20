Погода в Украине резко ухудшится уже на этой неделе

Синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Украине. Фото: Фокус

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Погода в Украине резко ухудшится уже в конце этой недели. Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории всей страны.

Существенное ухудшение погодных условий начнется уже в пятницу, 22 февраля. Метеорологи обещают снегопады в южных, западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях, сообщают УНН.

Также сильные снегопады ожидаются в Карпатах. Температура воздуха 22 февраля снизится до 0−6° мороза днем. Ночью будет еще холоднее 3−10° ниже нуля.

Снегопады прекратятся уже в субботу, зато усилятся морозы. Так, согласно данным синоптиков, на территории всей Украины температура воздуха будет составлять 2−7° мороза днем, а ночью столбики термометров опустятся до 6−12° мороза.

Отмечается, что наибольшее похолодание ожидается на территории восточных и северных областей. Так, в выходные 23−24 февраля в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидаются сильные морозы. Столбики термометров днем ​​будут достигать отметки 5−10° ниже нуля, а ночью морозы усилятся до 12−18°.

Напомним, ранее сообщалось о магнитных бурях в феврале в Украине. В течение трех дней с 19 по 21 февраля прогнозируются сильные магнитные колебания.