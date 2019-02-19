Убийство Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет

Владислав Мангер, фото: «Вести»

https://racurs.ua/n118390-ubiystvo-gandzuk-na-mangera-nadeli-elektronnyy-braslet.html

Racurs.ua

На руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона и антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, надели электронный браслет.

Согласно решению суда, Мангер может свободно передвигаться только по Херсону, для выезда за пределы города ему нужно получить разрешение следователя СБУ, осуществляющего досудебное расследование по этому делу. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

Отмечается, что браслет на Мангера надели еще 16 февраля в присутствии следователя.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в Киевской городской клинической больнице № 2, где лечилась от последствий покушения с применением концентрированного раствора серной кислоты, осуществленного 31 июля 2018 года около ее дома в Херсоне.

11 февраля этого года Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. 15 февраля суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, размер которого составил почти 2,5 млн грн. Вскоре адвокат Мангера внес необходимую сумму.

Напомним, вчера Мангер появился на своем рабочем месте и провел аппаратное совещание.