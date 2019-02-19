Смертельное ДТП в Харькове: второй обвиняемый также признал свою вину

Геннадий Дронов, фото: kp.ua

https://racurs.ua/n118389-smertelnoe-dtp-v-harkove-vtoroy-obvinyaemyy-takje-priznal-svou-vinu.html

Racurs.ua

Во время сегодняшних дебатов в Киевском районном суде Харькова еще один обвиняемый по делу о кровавом ДТП в Харькове на улице Сумской 18 октября 2017 года — Геннадий Дронов также признал свою вину. Он заявил, что раскаивается за то, что начал движение на желтый сигнал светофора и просит прощения у жертв инцидента.

По словам Дронова, это ДТП было несчастным случаем без злого умысла с его стороны, сообщает «Укринформ».

Дронов также критически оценил судебный процесс. По его словам, то, что происходило, «не было похоже на истину».

В то же время прокуроры требуют для обоих обвиняемых максимальный срок наказания — по 10 лет лишения свободы.

Приговор суда будет объявлен 26 февраля в 14.00.

ДТП на улице Сумской унесло жизни шести человек, еще пятеро были травмированы. Его причиной стало столкновение автомобиля Lexus под управлением Елены Зайцевой с Volkswagen, за рулем которого находился Дронов. В результате столкновения Lexus отбросило на толпу пешеходов.

Напомним, свою вину в этом ДТП сегодня также признала Зайцева, заявившая, что готова нести наказание, которое ей назначит суд.