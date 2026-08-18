Боеприпас с российского дрона упал в детскую кровать с двухлетним мальчиком в Херсоне. Фото:

https://racurs.ua/n215676-v-hersone-boepripas-ot-fpv-drona-priletel-v-detskuu-krovat-s-dvuhletnim-malchikom.html

Ракурс

Російський БпЛА атакував приватний будинок у Херсоні.

Боєприпас з російського безпілотника пробив вікно і впав прямо в дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом залишилася неушкодженою, бо зброя не здетонувала. Про це Національна поліція України 18 серпня повідомила у соцмережах.

Мати із сином звернулися за медичною допомогою. Правоохоронці кажуть, що їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські разом із волонтерами організують евакуацію сім’ї до безпечнішого населеного пункту.

Правоохоронці також поінформували, що російські війська за добу завдали численних ударів по Херсонщині. У Новокаїрах FPV-дрон убив двох чоловіків 58 та 67 років. Ще 12 людей зазнали поранень.

Також постраждали двоє поліцейських, яких російські військові атакували FPV-дроном у Херсоні. Крім того, були поранені водій маршрутки, водії цивільного транспорту та жителі Херсона, Нововоронцовки, Гаврилівки та Білозерки.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські загарбники атакували Печеніги у Харківській області крилатими ракетами «Бандероль». Загинули 10 осіб, а 17 постраждали. Госпіталізувати довелося 14 поранених.