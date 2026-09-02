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Последствия российского удара в Херсоне, фото: ГСЧС
Масштабный пожар возник на территории подразделения ГСЧС в Херсоне из-за российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215980-masshtabnyy-pojar-voznik-na-territorii-podrazdeleniya-gschs-v-hersone-iz-za-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, вночі атакували Херсон.
Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Вогонь пошкодив та знищив службову техніку, будівлі й майно, необхідне для щоденної роботи вогнеборців, — наголошують у ДСНС.
Особовий склад не постраждав — під час атаки рятувальники перебували в укритті.