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Ракурс
Последствия российского удара в Херсоне, фото: ГСЧС

Масштабный пожар возник на территории подразделения ГСЧС в Херсоне из-за российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

2 сен 2026, 14:50
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Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, вночі атакували Херсон.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вогонь пошкодив та знищив службову техніку, будівлі й майно, необхідне для щоденної роботи вогнеборців, — наголошують у ДСНС.

Особовий склад не постраждав — під час атаки рятувальники перебували в укритті.

Наслідки російського удару у Херсоні, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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