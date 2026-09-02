Наслідки російського удару у Херсоні, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, вночі атакували Херсон.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вогонь пошкодив та знищив службову техніку, будівлі й майно, необхідне для щоденної роботи вогнеборців, — наголошують у ДСНС.

Особовий склад не постраждав — під час атаки рятувальники перебували в укритті.