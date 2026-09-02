Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару у Херсоні, фото: ДСНС
Масштабна пожежа виникла на території підрозділу ДСНС у Херсоні через російську атаку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215980-masshtabna-pojeja-vynykla-na-terytoriyi-pidrozdilu-dsns-u-hersoni-cherez-rosiysku-ataku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, вночі атакували Херсон.
Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Вогонь пошкодив та знищив службову техніку, будівлі й майно, необхідне для щоденної роботи вогнеборців, — наголошують у ДСНС.
Особовий склад не постраждав — під час атаки рятувальники перебували в укритті.