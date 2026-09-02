Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару у Херсоні, фото: ДСНС

Масштабна пожежа виникла на території підрозділу ДСНС у Херсоні через російську атаку (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2026, 14:50
999

Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, вночі атакували Херсон.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на території одного з підрозділів ДСНС Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вогонь пошкодив та знищив службову техніку, будівлі й майно, необхідне для щоденної роботи вогнеборців, — наголошують у ДСНС.

Особовий склад не постраждав — під час атаки рятувальники перебували в укритті.

Наслідки російського удару у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів