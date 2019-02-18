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Ракурс
Подозреваемый в убийстве активистки Мангер появился на рабочем месте. Фото: ТСН

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер появился на рабочем месте (ФОТО)

18 фев 2019, 15:00
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Подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер появился сегодня на своем рабочем месте.

Мангер провел аппаратное совещание и заслушал несколько отчетов о работе коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Херсонского облсовета.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о выполнении программы борьбы с онкозаболеваниями.

Отметим, что ранее в пресс-службе облсовета сообщали о том, что Мангер взял отпуск до 1 марта включительно.

Мангер провел аппаратное совещание. Фото: khor.gov.ua

Напомним, что 11 февраля голове облсовета Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. Вскоре Мангер был освобожден. По его словам, залог за него внес его адвокат.

Источник: Ракурс


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