Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер появился на рабочем месте (ФОТО)

Подозреваемый в убийстве активистки Мангер появился на рабочем месте. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n118318-podozrevaemyy-v-ubiystve-gandzuk-manger-poyavilsya-na-rabochem-meste-foto.html

Racurs.ua

Подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер появился сегодня на своем рабочем месте.

Мангер провел аппаратное совещание и заслушал несколько отчетов о работе коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Херсонского облсовета.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о выполнении программы борьбы с онкозаболеваниями.

Отметим, что ранее в пресс-службе облсовета сообщали о том, что Мангер взял отпуск до 1 марта включительно.

Напомним, что 11 февраля голове облсовета Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. Вскоре Мангер был освобожден. По его словам, залог за него внес его адвокат.