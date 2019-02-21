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Взрыв на полигоне. Фото: UA.News

Взрыв на полигоне в Киевской области: стали известны новые подробности инцидента

21 фев 2019, 20:07
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Правоохранители предварительно установили, какой предмет взорвался 21 февраля на полигоне в Киевской области.

По предварительной версии взорвалась граната, что привело к травмированию двух военнослужащих. Инцидент произошел тогда, когда военные расчищали полигон и случайно нашли гранату. Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона, передают УНН.

Из-за чрезвычайного происшествия на полигоне в Киевской области правоохранители уже открыли уголовное производство по ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре подчеркнули, что халатное отношение к военной службе, которое причинило существенный вред, наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы до трех лет. В случае причинения тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 21 февраля на полигоне в Киевской области прогремел взрыв неизвестного предмета, в результате этого два срочника получили травмы. Военнослужащих доставили в медицинское учреждение Министерства обороны Украины, где они получили необходимую помощь. Медики уверяют, что травмы не угрожают их жизни.


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