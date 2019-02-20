Правительство Мадуро привело армию Венесуэлы в боевую готовность из-за поставок гумпомощи из США

Армия Венесуэлы. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n118397-pravitelstvo-maduro-privelo-armiu-venesuely-v-boevuu-gotovnost-iz-za-postavok-gumpomoschi-iz-ssha.html

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Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с поставками в страну американской гуманитарной помощи.

Президент Николас Мадуро опасается военного вмешательства со стороны США. Военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов. По словам министра обороны Владимира Падрино, армия будет стоять на защите границ страны. Об этом 20 февраля сообщает DW.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал правительство Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США. Политик просил к 23 февраля пропустить на территорию Венесуэлы грузы медикаментов и продуктов питания.

В то же время президент Мадуро выступил категорически против грузов из Соединенных Штатов. Он считает, что поставки гумпомощи лишь повод для военного вмешательства. По словам Мадуро, Российская федерация направит в страну 300 т помощи, также ожидается гумпомощь от Китая, Турции и ООН.

Напомним, 16 февраля Соединенные Штаты Америки направили в Венесуэлу первый самолет с гуманитарной помощью. Это первый из трех грузовых самолетов C-17 с гуманитарным грузом, который запланировали направить в Венесуэлу. Воздушная машина доставила 180 т продуктов питания и медицинских наборов.