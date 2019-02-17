В ближайшие годы Россия планирует возобновить советскую программу исследования Луны, фото: cont.ws

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Россия вновь строит масштабные планы по освоению ближайшего к нам крупного небесного тела — естественного спутника Земли Луны.

В первой половине 2030-х годов РФ планирует отправить на Луну четыре космических аппарата, один из которых доставит тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых. Масса этого лунохода составит около 5 тыс. кг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Отмечается, что инициатором этих смелых планов по покорению космоса является расположенное в Московской области предприятие ракетно-космического комплекса «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина».

В ближайшие годы Россия планирует возобновить советскую программу исследования Луны. Последний соответствующий космический аппарат — «Луна-24» посещал спутник Земли еще в 1976 году.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина, космический аппарат «Луна-25» Россия запустит в 2021 году.

Планируется, что луноход для добычи полезных ископаемых на спутник Земли доставит космический аппарат «Луна-31».

Впрочем, это уже не впервые в России озвучивают грандиозные намерения в отношении Луны. Так, в 2006 году глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов заявлял о возможности создания Россией постоянной базы на Луне уже в 2015 году, а начало промышленной добычи ценного энергоресурса — гелия-3 ожидалось в 2020 году.

Напомним, в начале этого года на «темной» стороне Луны приземлился китайский зонд Chang’e-4.