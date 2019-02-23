Четыре космических аппарата планирует запустить Украина до 2022 года. Фото: ГРЦ Макеева

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Четыре космических аппарата планирует запустить Украина до 2022 года. Сейчас наша страна сотрудничает еще с 24 государствами в космической сфере.

Наиболее значимые проекты в этой сфере заключены с США и Евросоюзом, сообщает Государственное космическое агентство Украины в комментарии УНН.

Также в ведомстве рассказали о том, при каких условиях может произойти запуск космических ракет в космос. Отмечается, что при должном финансировании космической программы Украина сможет запустить аппараты «Лыбидь» в 2020 году, «Микростат — М» и «Сечь — 2−1» в 2021 году и «Сечь — 2−2» в 2022 году.

Напомним, что за последние 10 лет Украина участвовала только в двух проектах «Твиннинг» Европейского космического агентства. Также украинские специалисты участвовали в четырех европейских космических программах.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX вывела в космос первый израильский луноход Beresheet. Ожидается, что посадку на Месяц аппарат совершит 11 апреля, после того, как выполнит два оборота вокруг спутника Земли.