Аваков назвал первопричину кровавой перестрелки в Княжичах

Стрельба в Княжичах произошла 4 декабря 2016 года, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n118540-avakov-nazval-pervoprichinu-krovavoy-strelby-v-knyajichah.html

Racurs.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает непрофессионализм главной первопричиной кровавой трагедии в селе Княжичи Киевской области, которая произошла в декабре 2016 года и унесла жизни пяти правоохранителей.

Об этом Аваков заявил в недавнем интервью изданию «Зеркало недели».

По словам министра, «периодически такое случается».

«В последнее время — реже. Но чаще, чем хотелось бы», — рассказал глава МВД.

Министр отмечает, что в результате реформирования правоохранительных органов в полиции осталось 56% прежнего милицейского состава.

«Одни критикуют нас за то, что осталось слишком много „бывших“, другие — что вымыли квалифицированные кадры», — отметил Аваков.

В селе Княжичи Броварского района Киевской области 4 декабря 2016 года произошла смертельная перестрелка между полицейскими Государственной службы охраны и группой правоохранителей, которые осуществляли спецоперацию по задержанию грабителей.

Напомним, по одной из версий этого инцидента, на самом деле в Княжичах происходило не раскрытие преступления правоохранителями, а наоборот — его осуществление. Об этом, в частности, может свидетельствовать легкость, с которой полицейские тогда расстреляли один из автомобилей, не проверив, кто в нем может находиться.