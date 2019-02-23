Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украинский боксер победил соперника в ЮАР. Фото: Обозреватель

Украинский боксер одержал победу в ЮАР (ВИДЕО)

23 фев 2019, 15:12
999

Украинский боксер Тарас Неудачин одержал победу в поединке с представителем Конго Дидье Ньвембве.

Отмечается, что выступление украинского спортсмена в супертяжелом весе состоялось вчера, 22 февраля, в Кейптауне (ЮАР), сообщает Еспресо.TV.

Боксер Неудачин победил во всех четырех раундах рейтингового боя. Судьи приняли единогласное решение о победе украинского спортсмена. Счет на всех карточках судейской коллегии — 40:36.

Сообщается, что для спортсмена Неудачина это был второй поединок на профессиональном ринге. В предыдущем бою украинец также одержал победу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские каратисты завоевали две серебряные медали на соревнованиях в Дубае. Спортсменки Анжелика Терглюга и Екатерина Кривая боролись за первые места, но обе уступили соперницам.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...