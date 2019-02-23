Украинский боксер одержал победу в ЮАР (ВИДЕО)

Украинский боксер победил соперника в ЮАР. Фото: Обозреватель

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Украинский боксер Тарас Неудачин одержал победу в поединке с представителем Конго Дидье Ньвембве.

Отмечается, что выступление украинского спортсмена в супертяжелом весе состоялось вчера, 22 февраля, в Кейптауне (ЮАР), сообщает Еспресо.TV.

Боксер Неудачин победил во всех четырех раундах рейтингового боя. Судьи приняли единогласное решение о победе украинского спортсмена. Счет на всех карточках судейской коллегии — 40:36.

Сообщается, что для спортсмена Неудачина это был второй поединок на профессиональном ринге. В предыдущем бою украинец также одержал победу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские каратисты завоевали две серебряные медали на соревнованиях в Дубае. Спортсменки Анжелика Терглюга и Екатерина Кривая боролись за первые места, но обе уступили соперницам.