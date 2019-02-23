Погода в Украине 24 февраля: синоптики прогнозируют небольшое потепление (КАРТА)

Погода в Украине 24 февраля. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n118538-pogoda-v-ukraine-24-fevralya-sinoptiki-prognoziruut-nebolshoe-poteplenie-karta.html

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Погода в Украине 24 февраля будет солнечной и морозной. Ночью синоптики прогнозируют морозы от 5° в южных и западных областях, до 10−16° ниже нуля в восточных регионах. Днем температура воздуха существенно повысится, столбики термометров будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

Осадки 24 февраля не прогнозируются, ветер северо-западный 5−10 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 24 февраля будет солнечной. Температура воздуха ночью составит 4−6° мороза, днем ​​- от 1° ниже нуля до 1° с отметкой плюс.

Во Львове 24 февраля днем ​​будет тепло и солнечно, осадки синоптики не прогнозируют. Столбики термометров ночью опустятся до отметок 4−6° мороза, днем ​​потеплеет до 0−2° тепла.

Погода в Днепре в воскресенье, 24 февраля, также будет солнечной и морозной. Температура воздуха ночью составит 7−9° мороза, а днем ​​будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

В Харькове синоптики прогнозируют морозную ночь с температурой воздуха 14−16° ниже нуля и теплый день: столбики термометров будут показывать от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе 24 февраля будут морозной, без осадков. Температура воздуха ночью составит 5−7° мороза, а днем ​​поднимется до 1° тепла.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури завтра в Киеве. В течение дня лишь небольшие магнитные волнения.