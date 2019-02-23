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Бомбу времен Второй мировой войны нашли в крымской бухте. Фото: Живая Кубань
Бомбу времен Второй мировой войны нашли в крымской бухте (ФОТО)https://racurs.ua/n118537-bombu-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-nashli-v-krymskoy-buhte-foto.htmlRacurs.ua
Бомбу времен Второй мировой войны нашли дайверы в крымской бухте возле поселка Орджоникидзе. Она лежала на глубине пяти метров.
Специалисты-пиротехники выяснили, что в воде вблизи Двуякорной бухты лежала фугасная авиационная бомба (ФАБ-500). Ее вес составляет 500 кг, сообщает «Крым.Реалии».
Спасатели решили уничтожить ее в воде. Для этого были предприняты следующие меры: ограничен доступ на побережье, потенциально опасное место ограждено, а также были выставлены на дежурство спасатели.
Сообщается, что это уже далеко не первый случай, когда возле этого поселка находят бомбы времен Второй мировой войны. Так, только в декабре прошлого года в Орджоникидзе были обнаружены две авиационные бомбы на пляже.
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