На дне Тихого океана обнаружили американский авианосец (ФОТО, ВИДЕО)

В южной части Тихого океана, вблизи Соломоновых островов, обнаружили американский авианосец USS Hornet, затонувший там во время боев Второй мировой войны. Корабль лежит на глубине более 5,3 тыс. м. Рядом исследователи также обнаружили самолеты F4F-4 Wildcat, находившиеся в момент затопления на его палубе.

Корабль обнаружила исследовательская группа Vulcan, созданная недавно умершим соучредителем компании Microsoft Полом Алленом, сообщает издание USA Today.

USS Hornet затонул 26 октября 1942 года во время боя у островов Санта-Крус. Во время затопления корабля погибли 140 американских моряков, более 2 тыс. смогли спастись.

Так, именно с борта этого авианосца в апреле 1942 года стартовала группа американских бомбардировщиков, которые совершили авианалет на Токио, так называемый «рейд Дулитла». Этот рейд не имел большого военного значения, однако способствовал подъему боевого духа американской армии, которая испытывала многочисленные неудачи на начальном этапе войны с Японией в Тихом океане.

95-year-old Richard Nowatzki, who was an 18-year-old gunner on USS Hornet when enemy planes scored several hits during WWII: «I used to stand on the right side of that gun. If you go down to my locker, there’s 40 bucks in it. You can have it.» https://t.co/EOnyWM5AY5pic.twitter.com/ZHD5pLjEcs