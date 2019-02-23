Ученые создали синтетическую ДНК, объясняющую хранение информации за пределами Земли. Фото: Golos.io

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Для объяснения сохранения информации за пределами Земли ученые создали синтетическую ДНК. Над этим проектом работали ученые нескольких американских университетов.

Для создания новой ДНК ученые добавили к двум парам азотистых оснований еще две, сообщает Sceince Alert.

Отмечается, что ДНК и РНК состоят из четырех нуклеотидных оснований, в которых содержатся азотистые основания, А (аденин), Т (тимин), G (гуанин), С (цитозин). А в синтезированную цепочку ДНК удалось добавить водородные связи. Таким образом, новая ДНК обладает собственной регулярной структурой, независящей от последовательности элементов.

С помощью синтетической ДНК ученые намерены выяснить, как жизнь за пределами ДНК способна сохранять информацию.

Ученые также пытаются выяснить, как разрешить человеческие проблемы, изучая жизнь животных. На примере животных, которые высыпаются всего за 2 часа в сутки, планируется выяснить, можно ли это каким-то образом применить к людям. Как уменьшив количество сна у человека, избежать негативного отражения этого факта на его организме.