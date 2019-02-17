Украинские каратисты заняли второе место на соревнованиях в Дубае. Фото: XSPORT.ua

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Racurs.ua

Украинские спортсменки заняли второе место на соревнованиях Karate1 Premier League в Дубае.

Каратистки Анжелика Терлюга и Екатерина Кривая боролись за первые места, но обе в финальных соревнованиях проиграли конкуренткам, сообщает «Укринформ».

Терлюга соревновалась в весовой категории до 55 кг. Ее соперницей в финале была Вен Цзю-Юн из Тайбэя. Финальный бой завершился со счетом 3: 4 не в пользу украинки.

Кривая боролась за почетное первое место в категории до 50 кг. В финальном бою украинка соревновалась с турецкой спортсменкой Серап Озчелик. Кривая проиграла турчанке и финальный бой завершился со счетом 1: 7. Несмотря на то, что счет в этом поединке открыла украинка, затем она получила много предупреждений и действовала очень осторожно. Именно такое поведение позволило ее сопернице заработать семь очков.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены стали серебряными призерами Гран-при в Тель-Авиве. Дзюдоисты Богдан Ядов и Марина Черняк заняли высокие места на международных соревнованиях в конце января.